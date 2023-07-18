В Анапе пройдет бесплатное занятие по пилатесу. Фото: t.me/kurortanapa

На Центральном пляже Анапы пройдет бесплатное занятие по пилатесу 19 июля. Оно состоится на лаундж-зоне по адресу: улица Гребенская, 1.

«В 8:00 пройдет бесплатное фитнес-занятие по пилатесу. Тренировка улучшает осанку, здоровье суставов и позвоночника, исцеляет дыхательную систему, включает глубокие мышцы, делает красивым тело, подтянутым живот и ягодицы», - сообщили пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что тренировку проведет итнес-тренер, танцор, звукотерапевт и энергопрактик Илона Буслаева.