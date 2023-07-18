В Сочи утвердили проект предмета охраны исторического поселения

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского разработан проект предмета охраны исторического поселения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

При разработке предмета охраны исторического поселения проделана большая работа, поскольку в Сочи крайне важно было соблюсти требования законодательства, а также баланс между историческим наследием и возможностью развития города.

Проект широко обсуждался с общественными движениями и профессиональным сообществом. Кроме того, провели круглый стол в Сочинской организации Союза архитекторов России, а также расширенные заседания Градостроительного совета.

- Сложность работы состояла в том, что ранее Сочи выделялся весь как историческое поселение из-за обилия памятников археологии. Однако, с 2015 года археологические памятники не включаются в границы исторического поселения, для них утверждена отдельная процедура. Поэтому требовалась корректировка границ и выявление ценных исторических объектов, не связанных с археологическим наследием. Исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного, историко-архитектурного и историко-градостроительного анализов, - отметила руководитель проекта НИИ Перспективного градостроительства Ольга Набасова.

Проектировщики проанализировали сложившиеся планировочные структуры исторического поселения, истории формирования планировочной структуры и архитектурного облика зданий разных периодов застройки территории, определили соотношение показателей качественных характеристик свободных, застроенных и озеленённых пространств, систему сложившихся композиционно-видовых связей.

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края был проанализирован реестр исторически ценных градоформирующих объектов Сочи, всесторонне проект был рассмотрен экспертами – профессионалами, членами секции сохранения исторического наследия краевого научно-методического совета, по результатам доработан НИИ Перспективного градостроительства.

Границы исторического поселения города Сочи будут размещены в системе ФГИС ТП, направлены в управление министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю и интегрированы в проект Генерального плана.