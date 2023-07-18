Сочи принял уже почти 4 млн туристов

Фото: заместитель директора Лазаревского пансионата отдыха «Чайка» Илья Стопченко

В этом году туристический поток в Сочи увеличился почти на 3%. К середине лета курорт приял около 3,8 млн отдыхающих, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заполняемость объектов размещения сегодня составляет более 87%, отелей и апартаментов курортов горного кластера – в среднем 70 %. Средняя загрузка в санаториях и пансионатах с лечением достигла 95%, а в ряде крупных здравниц и более 100% с учетом дополнительных мест, создаваемых в существующем номерном фонде.

В этом году получил популярность тренд по раннему бронированию отелей и гостиниц, что позволяет сэкономить на аренде жилья. Как отметил заместитель директора Лазаревского пансионата отдыха «Чайка» Илья Стопченко, в 2023 году пансионат впервые загружен в летний период на 100%.

Ожидается, что плотность туристического потока не снизится и в бархатный сезон. Уже сейчас уровень бронирования номеров в гостиницах и отелях на сентябрь составляет 73%, а на бархатный сезон в целом – 66%.

По предварительным оценкам, в Сочи с мая по сентябрь отдохнут около 4,5 млн туристов. А за весь год в город-курорт примет порядка 7,4 млн человек.