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НовостиЭкономика18 июля 2023 15:07

На Кубани краевой материнский капитал получили 4,8 тысяч многодетных семей

Воспользовались материальной помощью свыше 2,9 тысяч семей
Евгения ХАЛИКОВА
За последние пять лет число многодетных семей на Кубани увеличилось на 34%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

За последние пять лет число многодетных семей на Кубани увеличилось на 34%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае с начала 2023 года уведомления на краевой материнский капитал получили 4,8 тысяч многодетных семей. Размер материальной помощи сейчас превышает 147 тысяч рублей.

«Воспользовались выплатами 2952 семей. Более 1993 многодетных родителей улучшили жилищные условия, 779 направили средства на образование детей, 179 благодаря краевому маткапиталу газифицировали жилье и одна семья выбрала медицинскую реабилитацию ребенка», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани программу реализуют в рамках краевого проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».