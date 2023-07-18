В Краснодарском крае столетнему юбилею отечественного волейбола посвятили турнир

На Кубани провели турнир в честь 100-летия отечественного волейбола. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани провели турнир в честь столетия отечественного волейбола. Соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд прошло в станице Голубицкой Темрюкского района. Участие приняли команды из Анапы, Сочи, Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Ейского, Каневского, Абинского, Славянского, Приморско-Ахтарского и Северского районов. Также спортсмены приехали из Новосибирской и Московской областей, Адыгеи, Карелии и Ставрополья.

«Нынешний 2023 год – юбилейный для отечественного волейбола. 28 июля этот вид спорта отметит свое 100-летие. Состязания в Темрюкском районе, в которых приняли участие несколько десятков команд из шести регионов страны, открыли череду праздничных спортивных мероприятий на Кубани, посвященных этой знаменательной дате. Пляжный волейбол развивается во многих муниципалитетах. Воспитанники краевой школы в данном виде спорта – одни из лидеров в России. Ежегодно кубанские спортсмены завоевывают десятки медалей на соревнованиях любых уровней», – рассказал вице-губернатор края Александр Власов.

Победу одержали краснодарцы Владислав Данилов и Ирина Комарова, серебряные медали у Константина Бабича из Краснодара и Анастасии Волколуп из Славянского района, на третьем месте опять же краснодарцы Станислав Ярков и Анна Чередникова. Самыми полезными игроками жюри признало Виктора Куликова из Анапы и Анастасию Мухину из Новороссийска.