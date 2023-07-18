Осенью 2023 года в Мостовском районе появится модельная библиотека

Учреждение модернизировали по нацпроекту «Культура». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Мостовском районе в сентябре 2023 года откроют модельную библиотеку. Учреждение модернизировали по национальному проекту «Культура». Впервые за 50 лет здание капитально отремонтировали: заменили полы и освещение, приобрели мультимедийное и климатическое оборудование. Вместо привычных абонемента и читального зала библиотека получила книжную-, релакс, диалог- и медиа-зоны, которые оснащены акустической системой, плазменной панелью и ноутбуками.

«Модельный стандарт библиотек – это интеллектуальные и образовательные центры, доступ к новейшим информационным технологиям, комфорт и дизайн. Библиотечный фонд – в открытом доступе, нет привычного читального зала. Есть зоны чтения и досуга, медиапространство, залы-трансформеры для проведения встреч, мастер-классов, конференций, анимационные мастерские», – рассказала министр культуры Кубани Виктория Лапина.

Сейчас в учреждении идет сборка и установка мебели и оборудования. Откроется библиотека будущей осенью. Всего же до конца года в регионе появятся три обновленных по новым стандартам библиотеки. На модернизацию было выделено около 18 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.