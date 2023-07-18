Более 80 жителей Кубани заболели коронавирусной инфекцией за последнюю неделю

В Краснодарском крае за последнюю неделю выявили 83 случая коронавируса. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

За последнюю неделю врачи Кубани выявили 83 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Среди пациентов более 30 мужчин и около 50 женщин . Самому младшему заболевшему чуть больше месяца, а старшему исполнилось 85 лет.

«В период с 10 по 16 июля в Краснодаре выявили около 40 случаев, в Сочи – 12, в Усть-Лабинском районе – 6. По три человека заболели в Горячем Ключе, Новороссийске и Крыловском районе, по два – в Геленджике, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Мостовском районах. По одному пациенту – в Анапе, Армавире, Апшеронском, Белореченском, Кореновском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Успенском и Туапсинском районах», - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Всего же с начала пандемии в регионе подтвердили 363468 случаев заболевания. У 352159 человек лечение дало положительный результат, но 11218 пациентов врачам спасти не удалось.