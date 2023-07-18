Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 15:46

Жители Кубани от 14 до 35 лет могут выиграть до 100 тысяч рублей реализацию своей идеи

Молодежь приглашают принять участие в конкурсе грантов
Евгения ХАЛИКОВА
«Микрогранты» от Росмолодежи – отличная возможность поддержки для тех, кто только начинает свой путь в проектировании. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

«Микрогранты» от Росмолодежи – отличная возможность поддержки для тех, кто только начинает свой путь в проектировании. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Молодежь Кубани может выиграть до 100 тысяч рублей на реализацию стартапа. в администрации Краснодарского края рассказали о старте Всероссийского конкурса проектов «Росмолодежь.Гранты:«Микрогранты», в котором могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

«Конкурс направлен на поддержку малых социальных проектных инициатив, получение опыта социального проектирования и участия в грантовых проектах. Участники смогут претендовать на получение до 100 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Соискателям необходимо подготовить заявку на участие по одному из 18 направлений до 3 августа. Перед отправкой заявки необходимо ознакомиться с условиями.