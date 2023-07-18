В кемпингах и глэмпингах Кубани с начала сезона отдохнули 10 тысяч человек.

Отдых в кемпингах предпочитают путешествующие на личном транспорте туристы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

С начала лета в кемпингах и глэмпингах Краснодарского края отдохнуло около 10 тысяч человек. Всего на территории региона работают 61 кемпинг и около 30 глэмпингов. За полтора месяца заполняемость объектов составила 72%.

«В последние три года наблюдаем стабильный спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах. Это связано с ростом количества туристов, совершающих путешествия на личном автотранспорте, увеличением количества внутренних региональных туристов и гостей из соседних регионов, а также существенным улучшением условий размещения», – прокомментировали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В основном такие базы отдыха располагаются в предгорной местности Северского, Абинского, Мостовского и Апшеронского районов, а также на побережье Анапы, Геленджика и Туапсе. В 2023 году благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в крае было открыто 13 новых глэмпингов и кемпингов. Для туристов установлены тент-хаусы, шатры, палатки и дома на колесах.