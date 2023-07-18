Сельские отделения почты на Кубани оснастят медицинскими уголками

В 2022 году Почта России отремонтировала в крае 82 сельских отделения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Модернизация ждет 72 сельских отделения Почты России на Кубани. Ремонт в почтовых отделениях планируют завершить до конца 2023 года. Обновленные участки обзаведутся пандусами, кнопками вызова персонала и медицинскими уголками.

«В обновленных отделениях появится «медицинский уголок», где можно будет проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Клиенты смогут не только получить корреспонденцию, но и распечатать документы или проверить электронные почтовые ящики. Модернизация сельской почтовой сети позволит повысить доступность услуг и качество обслуживания жителей кубанских станиц и хуторов.