Жителя Каневского района будут судить за нападение на полицейского

Мужчину будут судить за нападение на полицейского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд Каневского района направлено уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. По данным районной прокуратуры, в июне 2023 года 32-летний местный житель избил полицейского и пытался скрыться с места происшествия.

«По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после совершения административного правонарушения попытался скрыться от участкового уполномоченного ОМВД России по Каневскому району, но был задержан последним для составления протокола», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После этого обвиняемый нанес сотруднику полиции два удара кулаком по лицу. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.