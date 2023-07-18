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НовостиПроисшествия18 июля 2023 16:54

Жителя Каневского района будут судить за нападение на полицейского

Дебошир несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчину будут судить за нападение на полицейского.

Мужчину будут судить за нападение на полицейского.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд Каневского района направлено уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. По данным районной прокуратуры, в июне 2023 года 32-летний местный житель избил полицейского и пытался скрыться с места происшествия.

«По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после совершения административного правонарушения попытался скрыться от участкового уполномоченного ОМВД России по Каневскому району, но был задержан последним для составления протокола», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После этого обвиняемый нанес сотруднику полиции два удара кулаком по лицу. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.