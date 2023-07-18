Следком Кубани присоединился к выяснению причин отравления детей в Туапсинском районе

Дети находятся в больнице. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Туапсе после госпитализации детей с признаками кишечной инфекции по поручению руководителя СКР по краю организована проверка. Следователи выясняют причины, по которым 17 июля 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет оказались в инфекционном отделении больницы с признаками отравления.

«По предварительным данным, группа детей вместе с тренером 10 июля 2023 года прибыла в село Шепси и разместилась на одной из баз отдыха. 16 июля 2023 года, несмотря на действующий запрет на купание, связанный с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, группа несовершеннолетних купалась в Черном море. В ночь на 17 июля текущего года 12 несовершеннолетних и один из взрослых почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью и были госпитализированы», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. На экспертизу отправлены пробы пищевых продуктов, питьевой и морской воды. Ход и результаты проверки держит на контроле руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов.