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НовостиОбщество18 июля 2023 19:18

В Краснодаре из-за соображений безопасности реорганизован маршрут № 75

Изменения вступят в силу с 22 июля
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре изменили автобусный маршрут

В Краснодаре изменили автобусный маршрут

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре изменят схему автобусного маршрута № 75 с 22 июля. С 22 июля общественный транспорт будет следовать в обоих направлениях по обычному маршруту до переулка Звездного, затем переезжать на улицы Макаренко и Звездную. После автобус будет снова возвращаться на переулок Звездный и далее следовать по стандартному маршруту.

«Ранее общественный транспорт проезжал на улицу Звездную с переулка Звездного. Маршрут изменили для повышения безопасности дорожного движения вблизи школы № 68 в поселке Колосистом», - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.