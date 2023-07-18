В Краснодаре из-за соображений безопасности реорганизован маршрут № 75

В Краснодаре изменили автобусный маршрут Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре изменят схему автобусного маршрута № 75 с 22 июля. С 22 июля общественный транспорт будет следовать в обоих направлениях по обычному маршруту до переулка Звездного, затем переезжать на улицы Макаренко и Звездную. После автобус будет снова возвращаться на переулок Звездный и далее следовать по стандартному маршруту.

«Ранее общественный транспорт проезжал на улицу Звездную с переулка Звездного. Маршрут изменили для повышения безопасности дорожного движения вблизи школы № 68 в поселке Колосистом», - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.