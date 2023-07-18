В Карасунском округе Краснодара продлят ограничение движения транспорта

Ограничение движения транспорта в Карасунском округе продлят до конца августа. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Карасунском округе краевого центра продлят до конца августа ограничение движения транспорта. После реконструкции магистральной сети по направлению «ТЭЦ-КМР» рабочим необходимо восстановить дорожное покрытие на участках улиц Трамвайной, Пашковской, Восточной и 2-й Заречной.

«Ремонт теплосети уже завершили. В прямом и обратном направлениях заменили более 2,9 км труб на новые — с увеличением диаметра с 600 до 700 мм. Это позволит снизить риск аварийных отключений горячей воды и подавать больший объём теплоносителя для жителей Комсомольского микрорайона», - отметили специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго»

Ограничения продлены до 31 августа. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.