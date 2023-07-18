Свыше 5,7 тысяч жителей Кубани заключили соцконтракты

Подать заявление на выплату можно также в личном кабинете на портале Госуслуг. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

За первое полугодие соцконтракт заключили свыше 5,7 тыс. кубанцев. Это более 66% от запланированного на 2023 год. Чаще всего кубанцы используют средств для открытия ИП, например, личного подсобного хозяйства. В 2023 на развитие ЛПХ можно получить до 200 тысяч рублей.

«Продолжаем оказывать адресную помощь кубанским семьям, столкнувшимся с жизненными трудностями. Хорошо показал себя соцконтракт. Только за первое полугодие жители Краснодарского края заключили свыше 5,7 тыс. социальных контрактов», - рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Чтобы заключить социальный контракт семьи должны предоставить в управление соцзащиты, МФЦ данные о том, что их доход ниже прожиточного минимума. Также можно подать заявление на выплату в личном кабинете на портале Госуслуг.