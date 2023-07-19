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НовостиОбщество19 июля 2023 5:13

На Кубани вековой юбилей отмечает ветеран войны Илья Щеглов

Он ушел на фронт в 18 лет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Илья Павлович Щеглов

Илья Павлович Щеглов

Вековой юбилей отмечает ветеран войны Илья Павлович Щеглов из Курганинского района. Участника ВОВ со 100-летием поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- От лица всех жителей региона поздравляю Илью Павловича с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни! - написал Кондратьев.

Щеглов ушел на фронт, когда ему было всего 18 лет. С октябре 1941 года служил в артиллерии, принимал участие в Курской битве, освобождал Украину, Польшу и Германию. Имеет медаль «За отвагу».

В местной администрации рассказали, что в Курганинске есть аллея, на которой растет груша. Дерево посадил Щеглов, когда ему было 12 лет.