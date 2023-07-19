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НовостиОбщество19 июля 2023 5:48

Форум современной журналистики России пройдет в Сочи с 18 по 24 сентября

Мероприятие будет проходить в 17 раз
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорт приедут журналисты из разных регионов России.

На курорт приедут журналисты из разных регионов России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи состоится Форум современной журналистики России. Мероприятия будет проходить с 18 по 24 сентября. Форум состоится уже в 17 раз. На нем наградят лауреатов нового конкурса для сотрудников пресс-служб.

«Мы впервые на открытии форума наградим лауреатов нового конкурса, который анонсируем в ближайшее время. Это конкурс для сотрудников пресс-служб и PR-агентств - он будет называться «Золотая стратегия». Планируем проводить его ежегодно, а на нашем форуме вручать награды победителям», - сообщил ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев.

К слову, на курорт ради форума приедут журналисты из разных регионов России. На мероприятии пройдут различные лекции, мастер-классы, круглые столы и выставки.