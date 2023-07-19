Около 7 тысяч гектаров освободили от амброзии за два месяца. Фото: Александр Райко/krd.ru

В Краснодаре с начала лета скосили более 7 тысяч гектаров амброзии. В городе работают мобильные группы по выявлению очагов произрастания сорников. За нарушения фитосанитарного состояния участков уже составили 20 административных протоколов. Также выдали 948 уведомлений в адрес собственников и 21 материал направили в Россельхознадзор.

«Мы постепенно освобождаем город от сорняка, но только там, где есть полномочия. На частные территории заходить не имеем права. Сейчас это самые главные очаги произрастания сорной растительности. Многие жители не понимают всю опасность сезонной аллергии. Мы проводим комплексную разъяснительную работу в этом направлении», - сообщил заместитель главы Краснодара Максим Онищенко.

Уточняется, что особое внимание при покосе амброзии уделено и участкам, выделенным под строительство, пустырям, территориям около соцобъектов, паркам и скверам.