Мэр Краснодара поручил увеличить количество рабочих на стройплощадке школы №88

Мэр Краснодара Евгений Наумов проверил, как школы городы подготавливают к предстоящему учебному году

Мэр Краснодара Евгений Наумов проверил, как школы города подготавливают к предстоящему учебному году. В гимназии №88 на Сормовской идет долгожданный капремонт — обновят пищеблок и обеденный зал. Подрядчик должен завершить все работы до конца августа.

"Сегодня на объекте работает 9 человек. Этого недостаточно", - сообщил Евгений Наумов.

Глава Краснодара поручил увеличить количество строителей на площадке и пересмотреть график работ. Ко Дню знаний все должно быть готово.

"Оправданий и просрочек быть не может", - заключил мэр.