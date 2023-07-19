Мэр Сочи осмотрел спортшколу №3 вместе с чемпионами по боксу

Именитые спортсмены высоко оценили новое оснащение залов для тренировок.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с легендами бокса — двукратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко, олимпийским чемпионом Рахимом Чахкиевым и чемпионом мира по боксу среди профессионалов Дмитрием Кудряшовым. Вместе они осмотрели новый многофункциональный спортивный центр, который создан на базе спортшколы олимпийского резерва №3. Именитые спортсмены высоко оценили новое оснащение залов для тренировок.

На территории 2000 квадратных метров расположилось три зала единоборств, а также зал для фехтования, спортивной гимнастики и акробатики, зал тяжелой атлетики. Возможности расширили, после ремонта здесь одновременно смогут заниматься порядка 400 сочинских ребят. Сегодня в зале также много мальчишек и девчонок, которые готовятся к соревнованиям.

"Стратегически развиваем спортивную инфраструктуру во всех районах города: строим новые спортивные залы, привлекаем к работе лучших тренеров. Все это позволит нашим ребятам поддерживать хорошую спортивную форму, добиваться успехов в спорте высоких достижений, прославляя любимый Сочи", - отметил Алексей Копайгородский.