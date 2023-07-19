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НовостиОбщество19 июля 2023 6:42

Мэр Сочи осмотрел спортшколу №3 вместе с чемпионами по боксу

На территории 2000 квадратных метров расположилось три зала единоборств
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Именитые спортсмены высоко оценили новое оснащение залов для тренировок.

Именитые спортсмены высоко оценили новое оснащение залов для тренировок.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с легендами бокса — двукратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко, олимпийским чемпионом Рахимом Чахкиевым и чемпионом мира по боксу среди профессионалов Дмитрием Кудряшовым. Вместе они осмотрели новый многофункциональный спортивный центр, который создан на базе спортшколы олимпийского резерва №3. Именитые спортсмены высоко оценили новое оснащение залов для тренировок.

На территории 2000 квадратных метров расположилось три зала единоборств, а также зал для фехтования, спортивной гимнастики и акробатики, зал тяжелой атлетики. Возможности расширили, после ремонта здесь одновременно смогут заниматься порядка 400 сочинских ребят. Сегодня в зале также много мальчишек и девчонок, которые готовятся к соревнованиям.

"Стратегически развиваем спортивную инфраструктуру во всех районах города: строим новые спортивные залы, привлекаем к работе лучших тренеров. Все это позволит нашим ребятам поддерживать хорошую спортивную форму, добиваться успехов в спорте высоких достижений, прославляя любимый Сочи", - отметил Алексей Копайгородский.