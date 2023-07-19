Долг по алиментам в 1,3 млн рублей заплатил житель Кубани, чтобы вступить в наследство

Всего ему пришлось отдать 1 млн 306 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кубани долгое время не платил алименты своему ребенку. О добровольном погашении долга речи и не было.

«Безответственный отец был непоколебим в своем упрямом нежелании делиться деньгами с ребенком. Он продолжал играть в опасные игры с законом, пользуясь отсутствием имущества и официальных доходов, скрываясь от сотрудника Службы и бывшей супруги», - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Но как только ему понадобилось вступить в наследство, все средства он сразу же выплатил. Мужчине могла перейти недвижимость. Но приставы об этом узнали и сразу наложили арест. Тогда отец и начал думать - платить деньги или отдать недвижимость. Посчитал, посчитал и решил, что выгоднее выплатить долг.

«Этот факт заставил гражданина пересмотреть свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Оценив перспективу передачи арестованной недвижимости на принудительную реализацию, должник изыскал возможность заплатить алименты», - добавили в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Всего ему пришлось отдать 1 млн 306 тысяч рублей. Причем отдал наличными и заплатил налог на 91 тысячу рублей.