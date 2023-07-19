Полиция проверит информацию о нападении на пассажирку автобуса в Сочи

После проверки будет дана правовая оценка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из автобусов Сочи произошел конфликт. На маршруте №12 решили подраться пассажиры. По словам очевидцев, мужчина ударил по лицу женщину после замечания. Якобы он трогал свои интимные места напротив лица пассажирки. Женщина сделала замечание, а в ответ прилетело.

Мужчина крепко схватил за руки пассажирку и отказывался отпускать. Он заявил, что выведет ее из автобуса на остановке. Другие пассажиры пытались вразумить мужчину, но все попытки оказались впустую. Спустя несколько минут в конфликт вмешался другой молодой человек. Тогда мужчина и отпустил туристку.

«Материл по данному происшествию зарегистрирован. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности участников конфликта. После проверки будет дана правовая оценка», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.