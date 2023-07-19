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НовостиПроисшествия19 июля 2023 7:54

В поселке Новомихайловском Туапсинского района восстановили водоснабжение после потопа

Очистка улиц от мусора продолжается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В районе продолжают убирать мусор, нанесенный водой

В районе продолжают убирать мусор, нанесенный водой

Последствия потопа в Туапсинском районе продолжают ликвидировать. Спустя неделю после удара стихии в поселке Новомихайловском восстановили водоснабжение.

«Значительно поврежденная во время залповых ливней система водоснабжения в посёлке Новомихайловском полностью восстановлена. Также запущены в работу все канализационно- насосные станции», - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Расчистка улиц, дворов, подмостовых территорий и русел рек от грязи, ила и наносов продолжается. В зоне бедствия работают 1408 человек и 108 единиц техники.