В поселке Новомихайловском Туапсинского района восстановили водоснабжение после потопа

В районе продолжают убирать мусор, нанесенный водой

Последствия потопа в Туапсинском районе продолжают ликвидировать. Спустя неделю после удара стихии в поселке Новомихайловском восстановили водоснабжение.

«Значительно поврежденная во время залповых ливней система водоснабжения в посёлке Новомихайловском полностью восстановлена. Также запущены в работу все канализационно- насосные станции», - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Расчистка улиц, дворов, подмостовых территорий и русел рек от грязи, ила и наносов продолжается. В зоне бедствия работают 1408 человек и 108 единиц техники.