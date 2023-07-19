МЧС сообщило о высокой пожароопасности 19 и 20 июля на Кубани

Жителей и гостей попросили быть осторожными с огнем

МЧС предупредило о высокой пожароопасности 19 и 20 июля в Краснодарском крае.

- Преимущественно в южных и центральных районах региона ожидается высокая пожароопасность 4-го класса. В лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костер необходимо на открытых площадках, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели просят жителей и гостей края соблюдать меры безопасности.