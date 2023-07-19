В Краснодаре отреставрируют особняк купцов Аведовых. Фото: Дарья Паращенко/Краснодарские известия.

В Краснодаре к осени отреставрируют особняк купцов Аведовых. Братья Иван и Степан известны как создатели крупнейшего в Екатеринодаре маслобойного завода.

«Здание находится по адресу: улица Гимназическая, 61. За сто лет оно утратило многие детали. Чтобы сохранить объект культурного наследия, был разработан проект реставрации», - сообщили «Краснодарские известия».

Уточняется, что специалисты восстановят уникальный лепной декор, кованные ограждения балкона, декоративные русты. Также открытые карнизные плиты, парапетные тумбы и аттику. Заменят оконные, дверные блоки и крыльцо.

Все работы будут проводиться строго с учетом документации по сохранению объекта культурного наследия. На время реставрации перекроют пешеходную часть улицы Гимназической. Ее закроют от Рашпилевской до Красной.