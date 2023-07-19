В Сочи снесут четыре самостроя

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Суд Адлерского района Сочи, а также Краснодарский краевой суд вынесли решение снести четыре незаконных объекта, которые возводились на территории курорта. Соответствующие исковые требования предъявляла городская администрация.

Незавершенное двухэтажное строение возводилось по улице Миндальной. Пятиэтажное здание располагалось на улице Павла Корчагина рядом с домом №11. Согласно решению Адлерского районного суда, они будут снесены.

Кроме того, на двух участках по улице Тимирязева возвели два капитальных строения, которые также по решению суда были признаны незаконными и подлежали сносу. Застройщик не выполнил соответствующее постановление, поэтому сносом займется городская администрация.

В ведомстве отметили, что уже заключен договор с подрядной организацией. Средства за работу после ее выполнения будут взысканы с застройщика.

— С 2019 года на территории Сочи в общей сложности снесено 442 объекта общей площадью более 67 тысяч квадратных метров, из которых 154 имеют признаки многоквартирных домов. В настоящее время сносим девять объектов, общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, три из которых расположены в Адлерском, два — в Хостинском и три — в Центральном районах. До конца года планируем приступить к демонтажу еще двенадцати самовольных строений. Программа сноса объектов самовольного строительства в Сочи до 2028 года включает 128 объектов — это более 100 тысяч квадратных метров, — рассказал заместитель главы города Александр Свириденко.

Он добавил, что в городе по поручению мэра Алексея Копайгородского ведется постоянная работа по пресечению самовольного строительства, а также по выявлению незаконных объектов.

В ней принимают участие сотрудники правоохранительных органов, городской администрации, а также представители ТОС и молодежного парламента Городского собрания Сочи.

Кроме того, в городе активно работают над тем, чтобы недопускать покупок жилья в самовольно возведенных домах. В частности, регулярно публикуется информация о проведенных проверках, а также выдаче разрешений.