Кубань вошла в десятку регионов по количеству оформленных «Пушкинских карт»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Эксперты составили рейтинг среди регионов России по количеству оформленных «Пушкинских карт». Краснодарский край оказался в десятки лидирующих субъектов.

- Рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург. В десятку вошли также Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская, Кемеровская, Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области, - сообщили на заседании комитета по культуре Госдумы.

На Кубани к программе «Пушкинская карта» присоединились около 300 учреждений культуры. По этому показателю, а также по количеству оформленных карт край продолжает удерживать лидирующие позиции: 7-ое место среди всех регионов России и 1-ое – в ЮФО.

Самым популярным направлением остается кино, далее идут спектакли и концерты, затем выставки и лектории.

С помощью «Пушкинской карты» граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты. Ее номинал составляет 5 тысяч рублей в год.