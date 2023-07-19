Грузооборот в портах Кубани вырос на 20%

Одновременно растет и пассажиропоток, особенно сейчас, во время летнего сезона Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Краснодарском крае более 2 тысяч километров железнодорожных путей, на которые приходится значительная часть перевозок со всей страны. С ростом экономики увеличивается грузооборот. В портах он уже вырос более чем на 20%, что в два раза выше, чем в среднем по России.

Активно развивается индустриально-портовый кластер в Тамани. Одновременно растет и пассажиропоток, особенно сейчас, во время летнего сезона. Поэтому модернизация железнодорожного комплекса – одна из ключевых задач.

"Для нас важно развитие инфраструктуры на подходах к портам, обновление путей, инженерных сооружений и узловых станций, вагонов поездов дальнего следования и пригородного сообщения, строительство современной скоростной дороги из Москвы в Анапу через Краснодар. Все это сократит время в пути и улучшит качество доставки грузов", - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.