Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Житель Анапы обвинил полицейских в краже тележки сладкой ваты. Инцидент начался с того, что сотрудники правоохранительных органов заметили 17-летних продавцов на улице города и попросили у них разрешительные документы.

«Полицейские, в том числе инспектор по делам несовершеннолетних, не получили необходимых документов. Они сопроводили реализаторов вместе с торговым оборудованием в ближайший пункт полиции», - сообщили в Отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что чуть позже организатор торговли приехал в отдел и предоставил документы, трудовые договоры с несовершеннолетними и доверенности от родителей. После этого ему вернули торговое оборудование.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.