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НовостиОбщество19 июля 2023 11:03

Мэр Сочи запретил перекрывать центральные дороги курорта летом

С начала летнего сезона городские и пригородные маршруты работают до 23:00
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Автобусы между главными транспортными хабами доставляют пассажиров в круглосуточном режиме

Автобусы между главными транспортными хабами доставляют пассажиров в круглосуточном режиме

С учетом большого трафика личных автомобилей в высокий курортный сезон мэр Сочи Алексей Копайгородский запретил на лето перекрывать центральные дороги. Дорожное движение будет продолжаться в штатном режиме даже во время проведения массовых мероприятий или плановых ремонтных работ на коммунальных сетях.

С начала летнего сезона городские и пригородные маршруты работают до 23:00, автобусы между главными транспортными хабами — аэропортом и железнодорожным вокзалом Сочи — доставляют пассажиров в круглосуточном режиме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Сам автопарк курорта планомерно переводят на экологичный транспорт. К следующему сезону при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева в Сочи поступит 9 электробусов. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» город получит 51 автобус на газомоторном топливе.