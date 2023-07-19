Самый большой парк военно-патриотического воспитания в России достроят на Кубани до конца 2023 года

В современных условиях значение подобной площадки возрастает кратно.

На Кубани продолжают строить один из самых больших парков военно-патриотического воспитания в России – центра имени генерала Виктора Казанцева. Он появится в Динском районе. Его общая готовность составляет 90%, завершить работы планируют до конца 2023 года.

"В современных условиях значение подобной площадки возрастает кратно. Здесь молодежь будет изучать историю страны и военное дело, сможет улучшить физическую форму", - рассказал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что наставники помогут ребятам стать сильными и выносливыми, готовыми защищать себя, семью и Родину.