На Кубани объем кредитования экономики и населения достиг 1,2 трлн рублей

Объем кредитования экономики и населения Кубани в 2023 году достиг 1,2 трлн рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани объем кредитования экономики и населения достиг 1,2 триллиона рублей. Темп роста, по сравнению с прошлым годом, составил 58%.

«Уже можно смело сказать, что сфера кредитования пережила период внешнего шока и уверенно себя чувствует. Из общего объема 1,2 триллионов рублей выданных кредитов, более 817 миллиардов рублей выдали юридическим лицам. Рост кредитной активности за данный период был характерен для субъектов ъ крупного, среднего и малого предпринимательства», - сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Уточняется, что большим спросом у бизнеса продолжают пользоваться программы кредитования с господдержкой. Индивидуальным предпринимателям с января по май по льготным ставкам предоставлено 957 кредитов. Их общая сумма составила более 28 миллиардов рублей.

Кроме того, на 61% вырос объем кредитования физических лиц. Он составил 386 миллиардов рублей. Количество ипотечных жилищных кредитов увеличилось более чем в два раза. С начала года на Кубани оформили более 25,7 тысяч кредитов на покупку недвижимости.