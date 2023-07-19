В Анапе пройдет фестиваль «Черноморская мидия». Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе пройдет фестиваль «Черноморская мидия» 22 июля. Участников ждут изысканные блюда, живая музыка, битва за кубок «Чемпиона фестиваля», «Мидийный детектив». Также фото- и видеоотчеты, розыгрыши призов и подарков.

«Доброй традицией фестиваля является благотворительная экологическая акция: 10% от стоимости каждой порции блюд из мидий будет направлено в детскую эколого-биологическую станцию «Маленький принц». Деньги будут выделены для проведения экологических мероприятий и покупки оборудования для школы», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что мероприятие начнется в 20:00 по адресу: улица Гребенская, 3А.