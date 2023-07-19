Дворец самбо в Краснодаре построили почти наполовину

Краевой дворец станет еще одним центром развития традиционного для России единоборства

В северной части Краснодара в кластере «Город спорта» продолжают возводить «Дворец Самбо». Это один из крупнейших и важных спортивных объектов региона. Сегодня его строительная готовность составляет 47%.

"Мы активно продвигаем самбо в школах, строим центры единоборств в муниципалитетах, потому что этот спорт объединяет молодежь, закаляет силу духа и учит уважению к сопернику", - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краевой дворец станет еще одним центром развития традиционного для России единоборства как в регионе, так и во всей стране.