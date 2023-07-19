Евгений Наумов поручил нарастить темпы капитального ремонта в гимназии № 88. Фото: Станислав Телеховец/krd.ru

В Краснодаре увеличат темпы капитального ремонта в гимназии № 88. В школе на улице Сормовской обновляют пищеблок и обеденный зал на 100 мест. Планируется, что работы завершат до конца августа.

«Сегодня на объекте работают 9 человек. Этого недостаточно. Необходимо увеличить количество строителей на площадке. Ко Дню знаний все должно быть готово. Оправданий и просрочек быть не может», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что подрядчик нарастит темпы и пересмотрит график работ. В помещениях демонтировали покрытия стен и пола. Уже работают над сетями электро- и водоснабжения. В выходные дни приступят к стяжке пола, а после этого займутся штукатуркой стен и укладкой плитки.