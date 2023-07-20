Дизайн интерьеров комплекса «Нескучный сад» разработает бюро «Сёстры Сундуковы»

Фото: «Неометрия»

Строительство комплекса осуществляет федеральный девелопер «Неометрия». В 2018 году «Сёстры Сундуковы» удостоилось премии Golden Key Awards в Нью-Йорке в номинации «Дизайнер года». Студия сотрудничает с Hyatt, Accor, Novotel, Mariott и рядом других гостиничных операторов.

Проект дизайна внутренних помещений «Нескучного сада» будет реализован в коллаборации со студией Ploschadka.

Фото: «Неометрия»

Как отметила директор департамента по работе с продуктом компании «Неометрия» Ольга Кавжарадзе, девелопер уделяет большое внимание качеству проработки интерьеров в гостиничном комплексе.

По словам коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Ольги Нарт, такое внимание к деталям, а также близость к морю, развитая инфраструктура и продуманное благоустройство территории делают «Нескучный сад» одним из наиболее инвестиционно-привлекательных объектов в Сочи.

Фото: «Неометрия»

«Нескучный сад» - это гостиничный комплекс премиум-уровня в Адлерском районе Сочи. Над проектом работала одна из ведущих ландшафтных компаний России SCAPE, авторская концепция благоустройства предполагает акцент на функциональность и удобство для гостей. Проект включает в себя два 10-этажных здания, более 1,7 тыс. номеров, бассейны общей площадью 720 квадратных метров, один из которых круглогодичный и с подогревом, SPA-комплекс, три ресторана различных концепций, детский развивающий центр с профессиональными аниматорами и кинотеатр под открытым небом. Для деловых мероприятий предусмотрены конференц-залы вместимостью до 500 человек.

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