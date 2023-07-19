Узбекские ткани будут поставлять на Кубань. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубань начнут поставлять ткани из Узбекистана. Об этом договорились на дистанционном круглом столе, который прошел в Торгово-промышленной палате Краснодарского края.

«Сегодня промышленники Кубани достигли договоренности о развитии прямых поставок тканей и материалов из республики. Уверен, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным», - прокомментировал итоги встречи министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Уточняется, что на сегодняшний день в отрасли легпрома работают более 100 производителей одежды, текстиля, кожи и изделий из кожи. Отрасль все больше увеличивается. По итогам 2022 года объем отгрузки продукции собственного производства составил 6,3 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем в 2021 году.