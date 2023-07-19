Анапа-Геленджик-Новороссийск или Сочи: куда в этом году держат путь туристы

Фото предоставлено пресс-службой Мегафон

Ежегодно Краснодарский край посещают более 15 миллионов человек. По оценкам экспертов около 60% от турпотока отдают предпочтение летнему сезону со средней продолжительностью в 12-13 дней. Специалисты МегаФона проанализировали онлайн-трафик и определили популярные места любителей пляжного досуга в регионе.

Черноморские курорты подходят для отдыха, каникул и оздоровления. Воздух, теплое море, песчаные и галечные пляжи, красивая природа, много солнца — основные причины, по которым этот регион пользуется высоким спросом.

Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья — от Анапы до Сочи. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания: для детей, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от суматохи.

Помимо солнцезащитного крема, панамы и сланцев, в первую половину лета абоненты МегаФона не забыли взять с собой и смартфон. Находясь на береговых линиях, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. 63% из них предпочли провести отпуск в Сочи: за эмоциями, ярким солнцем и развлечениями больше всего приехало из столицы России, Московской, Ленинградской, Самарской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 37% же отправились в сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска: в этом направлении чаще ездят отдохнуть из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону.

Аналитики отмечают увеличение туристического потока с начала лета на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в северной части побережья, Сочи и Адлера. Пользователи, побывавшие здесь, проговорили 9 млн минут, равные 17 годам беспрерывного общения. А интернет-трафик сгенерировали на 709 ТБ, что сравнимо с безостановочным просмотром нового сезона отечественного сериала «Ищейка (Кушнир)» на протяжении 110 лет, снятого в Сочи.

Несмотря на сложности в маршрутах до Анапы, Геленджика и Новороссийска, количество приезжих в этих городах увеличилось на 7% в сравнении с 2022 годом. За это время все вместе они проговорили 6 млн минут, что равно 11,5 годам. Фото и видео любители морского отдыха отправили не менее чем на 368 ТБ. Этого объема данных хватит на непрерывный просмотр российского сериала «Отпуск» в течение 8,5 лет. Его съемки проходят в Геленджике, а в главных ролях – популярные молодежные актеры и блогеры.

«Для нас важно предоставлять стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам, как для многочисленных гостей, так и для жителей края. С начала года мы построили и модернизировали свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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