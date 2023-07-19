58 кубанских школьников участвуют в финале «Большой перемены». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В финале «Большой перемены» участвуют 58 школьников из Краснодарского края. Всего на заключительный этап в Международный детский центр «Артек» приехало 700 ребят со всей России. Они учатся в 5-7 классах.

«Объединившись в команды, участники будут изучать регионы страны и их достижения. Также они составят экспозицию «Россия XXI века»», - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что у финалистов будут оценивать логическое мышление, креативность, способность работать в команде и коммуникативные навыки.

300 победителей отправятся на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока в образовательное «Путешествие мечты». Педагоги-наставники получат по 100 тысяч рублей. Также они смогут пройти повышение квалификации.