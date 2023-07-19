Фото: Роскадастр Кубани

19 июля сотрудники Управления Росреестра по Краснодарскому краю приняли участие во Всероссийской акции «Дети – детям» по сбору книг для детей новых регионов Российской Федерации – Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

По инициативе Молодежного совета Управления нашими сотрудниками было собрано более 200 книг – это детская литература для маленьких деток, которые только открывают для себя новый и увлекательный мир беллетристики и художественная для читателей постарше, которые уже открыли этот прекрасный мир литературы, но которые стремятся расширять свои горизонты в изучении чарующего мира прозы и поэзии.

Книги, которые были переданы сотрудниками Управления Росреестра по Краснодарскому краю и их детьми весьма разноплановы и очень полезны для правильного формирования художественного вкуса: сказки братьев Гримм, сборник «подвиги Геракла» по мифам Древней Греции, русские народные сказки, энциклопедия добрый дел (сказки для малышей), «Красная Шапочка» сказка Шарля Перро, сказки и стихи Корнея Ивановича Чуковского, научно-популярные издания «наука энциклопедия», рассказывающая об окружающем нас и мире, и природных явлениях, также книги для девочек по рукоделию и конечно же литературное достояние России Александр Сергеевич Пушкин «Капитанская дочь», Николай Алексеевич Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», Николай Васильевич Гоголь «Ночь перед Рождеством», «Тарас Бульба», «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Коляска».

- Книга в жизни каждого человека занимает очень важное место. Она как друг, как брат или сестра. Может успокоить, подбодрить или окутать заботой и негой. Известный французский философ Рене Декарт утверждал: «Мыслю, следовательно, существую». Человеку необходимо чтение. Ведь благодаря книгам мы обогащаемся не только умственно, но и душевно. Мы хотим, чтобы в эти тяжелые и судьбоносные времена частичка добра и света окутала вас пусть через книги. Но как известно, книга помогает в самые непростые времена. Словно, оберег, защищает от бед, подсказывая, где находится ответ, - сообщили в краевом Роскадастре.