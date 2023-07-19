Адыгея пользуется особым спросом у любителей приключенческого туризма

Популярность приключенческого туризма в России с помощью Big Data изучила МТС. В результате анализа данных сервиса бронирования отелей МТС Travel, Российского союза туриндустрии и туроператора RussiaDiscovery выяснилось, что Адыгея входит в пятерку наиболее популярных у россиян в плане путешествий к природным и труднодоступным достопримечательностям регионов.

Чаще всего республику посещают, чтобы побывать на плато Лаго-Наки, водопадах Руфабго, реке Белой и в ущелье реки Мишоко. Как показывает анализ интернет-трафика, чаще всего для совершения пеших многодневных походов и восхождений отдыхающие приезжают сюда в августе. В частности, для прохождения знаменитого маршрута через горы к морю – так называемой «тридцатки», а также для восхождения на гору Фишт - самую западную вершину Кавказского хребта с постоянными ледниками.

Помимо Адыгеи, в топ-5 востребованных для приключенческого туризма регионов с марта по июнь 2023 года вошли: Республика Алтай (каждое четвертое путешествие), Дагестан, Северная Осетия и Карелия. На пять этих регионов суммарно приходится 75% от проанализированного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года.

Среди увлекающихся приключенческим туризмом россиян почти в равных долях мужчины (49%) и женщины (51%). Ядро путешествующих (27%) – туристы в возрасте от 35 до 44 лет.

Больше всего природными достопримечательностями и приключенческим туризмом интересуются путешественники из Москвы и Московской области. Непосредственно в Адыгею чаще всего приезжают из Краснодарского края и Ростовской области. Однако в последние годы, даже несмотря на сложную логистику, заметен рост туристического потока из отдаленных от Адыгеи российских регионов.