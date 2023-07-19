На Кубани разыскивают сбившего европейскую лань водителя

Раненое животное смогло уползти подальше от дороги. Фото: пресс-службы Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Полиция Кубани разыскивает водителя, сбившего и бросившего на трассе европейскую лань. Травмированное животное обнаружили сотрудники ГБУ КК «Краснодаркрайохота».

«Происшествие произошло на трассе «Усть-Лабинск – Лабинск», которая проходит по границе с государственным природным зоологическим заказником «Средне-Лабинский». Автомобилист, совершивший данное деяние, скрылся с места происшествия. Сейчас его поисками занимаются правоохранительные органы», - уточнили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Самец лани получил серьезные травмы, но смог отползти от дороги в поле. Сейчас ветеринары пытаются стабилизировать состояние животное. Водителю грозит не только штраф ГИБДД за то, что он покинул место аварии, ему придется еще и возместить ущерб, нанесенный природе.