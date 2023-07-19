Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 15:13

В Крымском районе завершают капитальный ремонт детской школы искусств

Ремонт в учреждении станицы Варениковской проводят в рамках национального проекта
Евгения ХАЛИКОВА
В помещениях завершены отделочные работы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В помещениях завершены отделочные работы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Варениковской Крымского района завершается капитальный ремонт детской школы искусств. Работы в образовательном учреждении проходят в рамках национального проекта «Культура».

«Установили металлические входные двери, идет внутренняя отделка, рабочие укладывают кафель на стены и пол, до конца месяца установят сантехнику. Уровень готовности объекта превышает 90%», - рассказала министр культуры края Виктория Лапина.

Всего до конца 2023 года в рамках нацпроекта в регионе капитально отремонтируют восемь детских школ искусств в Крымском, Курганинском, Усть-Лабинском, Кореновском, Крыловском, Кавказском и Ейском районах, а также в Краснодаре.