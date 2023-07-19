На Кубани грант в 100 тысяч рублей разыграют между мамами-предпринимательницами

Проект был создан для женщин с детьми, желающих начать собственное дело. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре стартовал проект «Мама-предприниматель». Это образовательная программа для женщин, которые планируют начать свое дело. За пять дней 35 участниц программы ознакомятся с основами ведения бизнеса, а затем разработают и подготовят бизнес-планы.

«Обучение проходит пять дней. За это время участницы разработают дорожную карту развития или старта проекта, познакомятся с основами ведения бизнеса. А также научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект», - рассказала заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Татьяна Гончарова.

Проект был разработали для женщин с детьми. Им помогут разобраться во всех аспектах предпринимательства. В финале эксперты оценят экономическую обоснованность, оригинальность и рентабельность идей. Автор лучшего проект получил 100 тысяч на реализацию.

Бесплатное обучение проводит краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Программу «Мама-предприниматель» реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».