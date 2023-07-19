Дионисий Шиегин назначен новым благочинным Усть-Лабинского церковного округа

Дионисий Шиегин стал благочинным Усть-Лабинского церковного округа. Фото: schiegin.cerkov.ru

В Усть-Лабинском церковном округе назначен новый благочинный. Им стал Дионисий Шиегин. На новую должность настоятеля Свято-Троицкого храма Усть-Лабинска назначил епископ Армавирский и Лабинский - Василий Кулаков. Священник исполнял обязанности помощника епископа с 27 июня.

Дионисию Шиегину 40 лет. Он выпускник Санкт-Петербургской Православной Духовной Семинарии, которую закончил по первому разряду в 2006 году.

«Рукоположен в сан священника был в 2006 году. В 2007 указом митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора Дионисия Шиегина назначили настоятелем Свято-Успенского храма станицы Удобной Отрадненского района. В 2014 стал настоятелем Свято-Троицкого храма Усть-Лабинска», - уточнили в Кубанской митрополии

Уточняется, что прежний благочинный Усть-Лабинского церковного округа Александр Черных покинул пост по состоянию здоровья.