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НовостиЭкономика19 июля 2023 15:56

В Новороссийске появится промышленный парк за 1,5 млрд рублей

На территории создадут 300 новых рабочих мест
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске появится новый промышленный парк. В его создание инвестор готов вложить до 1,5 млрд рублей, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

«Сегодня подписали соглашение о намерениях в сфере инвестиций. В нашем в нашем городе-герое появится уникальный промышленный технопарк! Инвестиции принесут в экономику 1,5 млрд рублей и 300 новых рабочих мест», - рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Новороссийский промышленный технопарк» станет площадкой для работы производителей со всего Краснодарского края и России. Инвестор уже приступил к разработке мастер-плана.