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НовостиПроисшествия19 июля 2023 16:14

В Армавире будут судить уклонявшегося от принудительных работ наркоторговца

Осужденный за разбой житель Кубани решил избежать принудительных работ, но попался на торговле наркотиками
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина на время следствия был заключен под стражу.

Мужчина на время следствия был заключен под стражу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Армавир 50-летний житель Кубани приехал, чтобы спрятаться от полицейских. Ранее мужчину приговорили к принудительным работам за разбойное нападение, но отбывать наказание осужденный не хотел. Однако, остаться в тени у него не получилось. Теперь мужчину обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

«По версии следствия, указанный гражданин, скрываясь в г. Армавире от отбывания наказания за ранее совершенное разбойное нападение, действуя группой с неустановленным лицом, 14 марта 2023 года решил разместить на территории города тайниковые закладки с синтетическим наркотическим средством. В тот же день он был задержан сотрудниками полиции и с его участием в различных частях города на территории общего пользования обнаружено и изъято 10 свертков с наркотическим веществом массой более семи граммов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый заключен под стражу. По решению суда он может лишиться свободы сроком до 20 лет. Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.