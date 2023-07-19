В Армавире будут судить уклонявшегося от принудительных работ наркоторговца

Мужчина на время следствия был заключен под стражу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Армавир 50-летний житель Кубани приехал, чтобы спрятаться от полицейских. Ранее мужчину приговорили к принудительным работам за разбойное нападение, но отбывать наказание осужденный не хотел. Однако, остаться в тени у него не получилось. Теперь мужчину обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

«По версии следствия, указанный гражданин, скрываясь в г. Армавире от отбывания наказания за ранее совершенное разбойное нападение, действуя группой с неустановленным лицом, 14 марта 2023 года решил разместить на территории города тайниковые закладки с синтетическим наркотическим средством. В тот же день он был задержан сотрудниками полиции и с его участием в различных частях города на территории общего пользования обнаружено и изъято 10 свертков с наркотическим веществом массой более семи граммов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый заключен под стражу. По решению суда он может лишиться свободы сроком до 20 лет. Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.