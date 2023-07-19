В Сочи выбирают какие малочисленные населенные пункты подключить к высокоскоростной связи

В Сочи начались выборы поселков, где в 2024 году появится связь 4G. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Жители Сочи сами могут выбрать в каких малочисленных населенных пунктах курорта появится высокоскоростной мобильный интернет. Голосование открыто на портале Госуслуг. По его итогам Минцифры России выберет поселки с населением 100 до 500 человек, где появится связь 4G.

«Отдать свой голос за населенные пункты, которые будут обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом 4G в 2024 году, можно на Госуслугах в специальном разделе с формой для голосования», - уточнили в пресс-службе администрации города-курорта.

Голосование открыто до 13 августа. Также можно направить письмо с бумажным заявлением в Минцифры России. Корреспонденцию принимают до 10 сентября.