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НовостиОбщество19 июля 2023 16:24

В Сочи выбирают какие малочисленные населенные пункты подключить к высокоскоростной связи

Голосование открылось на портале Госулуг
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи начались выборы поселков, где в 2024 году появится связь 4G. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи начались выборы поселков, где в 2024 году появится связь 4G. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Жители Сочи сами могут выбрать в каких малочисленных населенных пунктах курорта появится высокоскоростной мобильный интернет. Голосование открыто на портале Госуслуг. По его итогам Минцифры России выберет поселки с населением 100 до 500 человек, где появится связь 4G.

«Отдать свой голос за населенные пункты, которые будут обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом 4G в 2024 году, можно на Госуслугах в специальном разделе с формой для голосования», - уточнили в пресс-службе администрации города-курорта.

Голосование открыто до 13 августа. Также можно направить письмо с бумажным заявлением в Минцифры России. Корреспонденцию принимают до 10 сентября.