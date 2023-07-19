Рядом с автовокзалом «Краснодар-1» демонтируют незаконный забор

Забор демонтировали силами муниципалитета. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В краевом центре демонтируют забор, который был незаконно установлен на территории автовокзала «Краснодар-1». Как рассказали в городской администрации, никаких разрешений на установку ограждения не выдавалось. Требование о демонтаже забора было выдано еще в мае 2023 года, но оно не было исполнено.

«Забором с воротами и калиткой была огорожена и расширена существующая парковка для автобусов на Привокзальной площади. Однако, это территория общего пользования. Никаких ограждений здесь быть не может», - рассказал замначальника управления муниципального контроля Семен Прус.

В итоге металлический забор убрали силами муниципалитета. С начала 2023 года в Краснодаре демонтировали десять подобных конструкций.