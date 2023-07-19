Более 560 жителям Туапсе выплатили единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей

В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия наводнения. Фото: пресс-службы министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

В Туапсинском районе продолжают работать мониторинговые группы, которые оценивают ущерб от наводнения. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили 565 человек. По 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество - 338 жителей района. И еще 22 туапсинца получили по 100 тысчя рублей, так как в наводнении потеряли все имущество.

«Работы по расчистке территорий в районе все ещё продолжаются. Участники ликвидации последствий стихии приводят в порядок улицы, дома и придомовые территории. Также активно продолжается выплата материальной и финансовой помощи гражданам, признанным пострадавшими в результате ЧС», - уточнили в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Напомним, проливные дожди обрушились на Туапсинский район 11 июля. Под воду ушли дороги, жилые дома и социальные объекты. Погибли пять человек.